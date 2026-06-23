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VerkehrBahnverkehr wegen Funkstörung bundesweit eingestellt

München: Ein ICE der Deutschen Bahn fährt in den Hauptbahnhof ein. (Archiv)
München: Ein ICE der Deutschen Bahn fährt in den Hauptbahnhof ein. (Archiv) Sven Hoppe/dpa

Grund ist eine Störung der „internen Kommunikationskanäle“, heißt es von dem Konzern. Alle Züge werden in Bahnhöfen zurückgehalten. Das gilt auch für S-Bahnen.

Von Annette Reuther und Juri Auel

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Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend der Nachrichtenagentur dpa. Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten, in einer Verkehrsmeldung der Bahn ist die Rede von „kontrollierter Einstellung des Zugverkehrs.“

Unter der Überschrift „Bayernweit /Bundesweit“ teilte der ⁠Konzern am späten Abend mit: „Aufgrund einer ‌bundesweiten IT-Störung, welche die internen Kommunikationskanäle betrifft, ist der Zugverkehr in Bayern nur stark eingeschränkt bis gar nicht möglich. Weitere Informationen ‌folgen.“ Den Angaben des Sprechers zufolge ist der digitale Bahnfunk GSMR gestört. „Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben“, sagte er.

Der Ausfall betrifft auch S-Bahnen. So teilte die S-Bahn München beispielsweise via dem Kurznachrichtendienst Bluesky mit: „Im Gesamtnetz sind keine Zugfahrten möglich. Die S-Bahnen werden derzeit zurückgehalten.“ Die Polizei Gelsenkirchen postete auf X, das der „gesamte Zugverkehr in NRW“ lahm liege.

„Wir wurden über Durchsage von der Störung informiert“, sagte ein Zuggast, der nun in einem ICE zwischen Würzburg und Nürnberg auf freier Strecke bei Markt Bibart steht, der Süddeutschen Zeitung. „Wir wissen auch nicht mehr als das, was offiziell von der Bahn mitgeteilt wurde.“ Noch sei die Stimmung gut, sogar die Klimaanlage laufe noch, was bei der Hitze draußen von Vorteil sei. Man sei informiert worden, dass man sich Wasser holen könne. Sein Zug von Hamburg nach München stehe seit 22.20 Uhr. „Das hört sich nicht so an, als würde das Problem schnell gelöst werden.“

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters

© SZ/dpa/Reuters/jael/ reu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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