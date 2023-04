© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Erneut bringen Warnstreiks den Flug- und Bahnverkehr in Deutschland kräftig durcheinander. Am Donnerstag waren Zehntausende Passagiere am den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Hamburg betroffen. Ab Freitagmorgen soll auf der Schiene stundenlang alles stillstehen.