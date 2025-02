Hamburg:Ein Toter und 25 Verletzte bei schwerem Zugunglück

Nach dem schweren Zugunglück mit einem Toten und 25 Verletzten im Süden Hamburgs dauern die Aufräumarbeiten an. An der Unglücksstelle im Bezirk Harburg werde unter Hochdruck gearbeitet, sagte eine Sprecherin der Bahn in der Nacht zu Mittwoch. Der schwer beschädigte ICE ist laut Bundespolizei nicht mehr fahrbereit und kann erst später abtransportiert werden. Der Lkw-Fahrer wurde zur Vernehmung in Polizeigewahrsam genommen.