Direkt aus dem dpa-Videokanal

Weiter kein Durchbruch im Tarifstreit der Bahn und der EVG: Ein neues Angebot des Konzerns lehnte die Gewerkschaft am Dienstag in Fulda ab. Abgereist ist noch niemand. Doch wie es am Mittwoch weitergeht, ist noch völlig unklar.