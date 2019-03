10. März 2019, 15:43 Uhr Sturmtief Bahn stoppt Zugverkehr in NRW

Sturmtief Eberhard hat in einigen Teilen Deutschlands den Zugverkehr zum Erliegen gebracht.

An mehreren Orten stürzten Bäume ins Gleis, auch auf Straßen gab es Behinderungen.

Die Deutsche Bahn stoppt wegen Sturmtief Eberhard den Fern- und Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. Die Entscheidung sei wegen "vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung" getroffen worden, schrieb die Bahn bei Twitter. Bei Aachen und Köln waren zuvor an mehreren Stellen Bäume auf die Schienen gefallen, in Wuppertal und Essen waren wegen des Sturms zeitweise Stellwerke gestört. Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es Einschränkungen im Bahnverkehr. Etwa zwischen Worms und Mannheim wurde die Strecke gesperrt, der Fernverkehr wurde dort umgeleitet.

"Aktuell arbeiten wir intensiv daran, die durch das Sturmtief entstandenen Schäden zu beheben", teilte die Bahn mit. An den Bahnhöfen wie etwa in Dortmund bildeten sich lange Schlangen an den Informationsschaltern. Wann die Züge wieder fahren können, sei noch unklar, sagte ein Sprecher.

#Sturmschäden auf vielen Strecken in #NRW - #Fernverkehr stellt innerhalb #NRW den Zugverkehr aufgrund vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung ein. :-(

Wir melden uns, sobald es Neuigkeiten gibt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 10. März 2019

Die internationalen Züge nach Belgien und in die Niederlande fielen komplett aus. Grundsätzlich behalten für Sonntag gültige Fahrkarten den Angaben der Bahn zufolge für den Fernverkehr ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende genutzt werden. Das galt auch für zuggebundene Fahrkarten.

Die Bahn rechnete auch in in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wegen des Sturmtiefs mit Beeinträchtigungen. Das Unternehmen Länderbahn wies seine Lokführer in den Unwettergebieten in Bayern und Sachsen aus Sicherheitsgründen an, langsamer zu fahren.

Noch bis zum Sonntagabend um 20 Uhr gilt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der DWD rechnete mit Windstärke 11, teilweise sei sogar Stärke 12 möglich. Bei solchen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert werden.

Eberhard traf am Sonntagnachmittag zunächst den Westen Nordrhein-Westfalens. Rund um Aachen stürzten Äste auf die Autobahnen 4 und 44. Auch in Bochum fielen Bäume um. "Die gesamte Freiwillige Feuerwehr wurde in Alarmbereitschaft versetzt", schrieb die Bochumer Feuerwehr bei Twitter. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Der Schiffsverkehr wird um die Gefahrenstelle herumgeleitet.