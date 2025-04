Dachse graben bis zu fünf Meter tief. Gerne auch in Bahndämmen, die dann instabil werden. Und so legen die pummeligen Tiere in Rheinland-Pfalz und anderswo ganze Bahnstrecken lahm – zum Leidwesen vieler Pendler. Unterwegs mit einem Jäger.

Von Kathrin Müller-Lancé, Forst an der Weinstraße

In dieser Nacht war er also nicht draußen, der Dachs. Am Vorabend hat Steven Menger ein paar Äste vor den Eingang des Baus gelegt, aber sie liegen noch genauso da wie vorher. Jetzt, am Nachmittag, schläft der Dachs vermutlich, irgendwo unter dem Hügel aus sandiger Erde, den er hier am Bahndamm aufgebaut hat. Wahrscheinlich ist er nicht allein. Dachse sind Rudeltiere.