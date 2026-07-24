Über das Bafög und den Antrag auf Studienhilfe kursieren Horrorgeschichten. Nun plant die Bundesregierung eine Reform: mehr Geld, weniger Bürokratie. Gut? Was Betroffene dazu sagen.

Die Wege des Bafög-Amts erscheinen vielen Studierenden unergründlich. Lange Bearbeitungszeiten, ein Haufen Papierkram, zu wenig Geld. Gleichzeitig entscheidet der Bescheid oft darüber, ob jemand studieren kann oder nicht. Die Bundesregierung will die Ausbildungsförderung nun modernisieren. Anträge sollen einfacher und digitaler eingereicht werden können, die Leistungen erhöht werden. Was sagen Studierende, ein Experte, eine Beamtin und eine Mutter zu den Plänen?