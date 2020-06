"Wie ein Blitz" schoss der Bär aus dem Kiefernwald. So jedenfalls schilderte es Christian Misseroni, und der junge Trentiner muss es wissen. Der 28-Jährige fiel zu Boden, so erschrocken war er über den Anblick. Das Tier griff ihn an, die Pranken trafen seine Beine. Wäre sein Vater nicht dabei gewesen, wer weiß, wie diese plötzliche Begegnung zwischen Mensch und Tier auf dem Monte Peller in der Brentagruppe im Trentino, auf etwa 1500 Metern über dem Meer, ausgegangen wäre.