Nach den Ausschreitungen und gewaltsamen Angriffen auf Polizeibeamte und Beamtinnen in der Nacht auf Sonntag in Stuttgart äußert sich Bundesinnenminister Seehofer am Montag zur Einschätzung der Lage. Er dankte den Einsatzkräften und sagte, dass sich in Deutschland die Gewalt gegen Polizei-, und Feuerwehrbeamte, sowie Rettungskräfte häufe. Das sei "eine Herausforderung für die Bundesrepublik" und ein "Alarmsignal für den Rechtsstaat". Generell gehe es hier nicht nur um physische Gewalt: "Verunglimpflichungen können genauso wehtun wie körperliche Gewalt". Die Politik stehe hinter den Beamten und Beamtinnen: "Wir schützen die, die uns schützen." Es gehe jetzt darum, dass die Täter "rasch" der Justiz zugeführt werden müssen.

Zuvor nahm Seehofer - begleitet durch eine Traube von Journalisten und Journalistinnen sowie Schaulustigen - die Stuttgarter Innenstadt in Augenschein, etwa ein Polizeiauto, dessen Scheiben eingworfen worden waren.

An den Krawallen, die offenbar durch eine Drogenkontrolle ausgelöst wurden, waren nach Angaben der Polizei insgesamt 400 bis 500 Menschen beteiligt. Mindestens 19 Polizisten wurden verletzt. 24 Menschen wurden vorläufig festgenommen, darunter auch Minderjährige. Die Polizei vermutet kein politisches Motiv, bittet aber für weitere Erkenntnisse um Hinweise aus der Bevölkerung.

Aus der Politik gab es viel Kritik an den Randalierenden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte die gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende in Stuttgart scharf und stellte sich demonstrativ hinter Polizeibeamte. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach am Sonntag von einem "brutalen Ausbruch von Gewalt". "Diese Taten gegen Menschen und Sachen sind kriminelle Akte, die konsequent verfolgt und verurteilt gehören", teilte der Grünen-Politiker mit.

Der Stuttgarter Polizei-Vizepräsident Thomas Berger beziffert den Schaden durch marodierende Gruppen in Stuttgart auf einen sechs- bis siebenstelligen Betrag. Das sagte der Leiter des Polizeieinsatzes der besagten Nacht in einem Interview mit dem Journalisten Gabor Steingart. Mehrere hundert junge Männer hatten in der Nacht zum Sonntag in Kleingruppen 40 Läden beschädigt und zum Teil geplündert. Zwölf Streifenwagen wurden demoliert.