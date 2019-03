19. März 2019, 18:37 Uhr Baden-Württemberg Schule verbietet Jogginghosen

Eine Realschule verschärft ihre Kleiderordnung. Auch tabu: Kaugummi und Energydrinks.

An der Realschule in Rottenburg (Kreis Tübingen) dürfen Schüler nicht mehr in Jogginghosen zur Schule kommen. "Wir kleiden uns in der Schule angemessen. Unsere schulische Kleidung unterscheidet sich von unserer Freizeitkleidung", heißt es in der neuen Schulordnung. Auch Käppis sind nicht erlaubt. Neben der Bekleidung regelt die Schulordnung auch, dass aus Gründen der Müllvermeidung Kaugummis und Knabberwaren verboten sind. Auch der Konsum von Energydrinks ist nicht gestattet - um den Lernerfolg nicht zu behindern.