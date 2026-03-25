Wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs ihm anvertrauter Kinder erhebt das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg Anklage gegen einen Betreuer von Kindern im Rems-Murr-Kreis. Das teilte die Behörde mit. Dem Betreuer wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und die Herstellung kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen.

Der Beschuldigte habe bis zu seiner Festnahme im Oktober 2025 als Betreuer gearbeitet. Um die Kinder habe er sich zu Hause gekümmert, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll im Zeitraum von 2020 in insgesamt 41 Fällen sexuelle Handlungen an oder vor ihm anvertrauten Kindern im Alter von null bis zwölf Jahren vorgenommen haben. In zwei Fällen soll der Betreuer Polizeiangaben zufolge auch sexuelle Handlung der Kinder untereinander aufgezeichnet haben. Außerdem besteht der Verdacht, dass er kinderpornografische Inhalte an andere weitergegeben hat.

Offenbar sind zunächst bayerische Strafverfolgungsbehörden im Zuge von Ermittlungen in einem sogenannten Peer-to-peer-Netzwerk auf den Mann aufmerksam geworden. Das sind Tauschbörsen für kinderpornografische Inhalte. Bei dem Mann wurden schließlich elektronische Geräte mit einschlägigen Darstellungen gefunden. Er sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.