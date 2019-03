14. März 2019, 18:46 Uhr Baden-Württemberg Brand im Krematorium

Aus noch ungeklärten Gründen ist in einem Krematorium ein großes Feuer ausgebrochen. Der Kühlraum blieb verschont.

Ein großes Feuer hat in einem Krematorium in Baden-Württemberg gewütet und laut Polizei einen Schaden von 1,5 Millionen Euro angerichtet. Der Brand in dem Gebäude an einem Friedhof in Schwäbisch Hall war am Mittwochabend ausgebrochen. Die genaue Ursache für das Feuer war zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Kriminalpolizei sowie Kriminaltechniker seien am Brandort gewesen. Der Kühlraum, in dem rund 20 Verstorbene aufgebahrt waren, war vom Brand nicht betroffen.