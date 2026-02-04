Ein 13-Jähriger hat sich im Auto seiner Eltern eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist in der Nähe von Baden-Baden gegen eine Schranke gefahren. In einer Kurve sei der Junge mit dem Auto schnell unterwegs gewesen und habe die Kontrolle verloren. Sein 15 Jahre alter Beifahrer verletzte sich durch den Unfall leicht.

Die Polizei hatte nach dem Teenager am Steuer gefahndet, weil er zuvor an einer Tankstelle Benzin eingefüllt hatte und, mutmaßlich ohne zu bezahlen, davongefahren war. Wie genau der 13-Jährige an das Auto gelangte, muss noch ermittelt werden. Die Polizei übergab den Jungen später in die Obhut der Eltern.