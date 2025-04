Auf Fotos, die die Nachrichtenagenturen am Samstagabend vom Tatort schicken, sind mannshohe, aufblasbare Absperrwände in rot-weißer Farbe zu sehen, die abschirmen, was sich hier, im hessischen Bad Nauheim, knapp 40 Kilometer nördlich von Frankfurt, in einer Wohnsiedlung zugetragen hat.

Gegen 17.40 Uhr, so schildern es Anwohner dem Hessischen Rundfunk, soll es passiert sein. Kurz nach 18 Uhr gingen dann Notrufe bei der Polizei ein. Sechs Schüsse wollen die Zeugen gehört haben. Zwei Menschen sind tot, das bestätigt die Polizei gegen 21 Uhr. Zur Identität der Toten und zum Hintergrund der Tat sagt sie nichts.

Der mutmaßliche Täter, die Polizei geht offenbar von einem einzelnen Mann aus, ist zu diesem Zeitpunkt noch flüchtig. Nach ihm werde intensiv gefahndet. Ob die Polizei die Identität des Verdächtigen kennt, ist am Abend unklar.

Die Pplizei hat den Tatort abgesperrt. (Foto: Mona Wenisch/dpa)

„Es besteht nach jetzigem Stand keine Gefahr für Anwohner oder die Öffentlichkeit“, heißt es von einem Polizeisprecher. Dennoch warnt die Polizei davor, in der Region Anhalter mitzunehmen, als Sicherheitsmaßnahme.

Der Tatort liegt in einer Siedlung von Mehrfamilienhäusern nahe einem Schwimmbad. Die Polizei ist mit zahlreichen Beamten dort. Anwohner berichteten dem Hessischen Rundfunk von einem SEK-Einsatz, der allerdings inzwischen beendet sein soll.

Eine Reporterin der Nachrichtenagentur dpa berichtet von einem Zeugen, der sagte, er habe gesehen, wie eine Person regungslos auf dem Rasen gelegen habe. Es sei wohl versucht worden, diesen Mensch wiederzubeleben. Ein anderer Anwohner habe die Szene vom Balkon aus gesehen und den Flüchtigen verfolgen wollen, sei aber von seiner Frau daran gehindert worden.

Die Einsatzkräfte haben die Gegend weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat in der Wohnsiedlung in einem von der Feuerwehr errichteten Zelt eine provisorische Einsatzzentrale eingerichtet. Auch Notfallseelsorger und Rettungskräfte sind im Einsatz. Mittlerweile sind Spurensicherungsexperten und Kriminaltechniker eingetroffen. Die Polizei befragt zudem Zeugen und Nachbarn. Auch ein Hubschrauber soll aufgestiegen sein, wohl, um die Suche nach dem Verdächtigen zu unterstützen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen.