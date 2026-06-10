Bad Bunny , 32, Rapper in Weiß, und Leo XIV. , 70, Papst in Weiß, konkurrieren in Madrid um Fans. Beide touren zurzeit in der spanischen Hauptstadt, Bad Bunny für eine Reihe Konzerte und Leo für seinen ersten amtlichen Besuch in Spanien. Laut dem Vatikan kreuzten sich die Wege der zwei am Montagabend. „Ich bestätige es“, sagte ein Vatikansprecher zu Reportern. Benito Antonio Martínez Ocasio, wie Bad Bunny mit bürgerlichem Namen heißt, sei „mit seiner Familie und anderen Leuten“ ins Bernabéu-Stadion gegangen, um Leo zu sehen, der dort vor 80 000 Menschen sprach. Das Kirchenoberhaupt habe den Sänger „kurz gegrüßt“. Fotos von der Begegnung gibt es keine. Leo hatte zuvor den Wettbewerb mit Bad Bunny um die Gunst der Spanierinnen und Spanier bei CNN anerkannt : „Wenn sie mit der Frage konfrontiert werden: Wollen sie Bad Bunny sehen oder wollen sie den Papst sehen? Dann, denke ich, werden viele zu Bad Bunny gehen.“

Zahara Jolie und ihre Mutter Angelina Jolie. VIVIEN KILLILEA; x/Getty Images via AFP

Zahara Marley Jolie(-Pitt), 21, Schauspielerin, will vier lästige Buchstaben aus ihrem Namen streichen. Zusammen mit ihrer Mutter Angelina Jolie, 51, hat sie einen offiziellen Antrag eingereicht, um „Pitt“ aus ihren Nachnamen zu entfernen. Das berichteten US-Medien. Zahara ist eines der sechs Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt, 62, und das dritte, das einen solchen Schritt unternimmt. Den Antrag hat Zahara Jolie Ende April gestellt, nur Tage nachdem ihr Bruder Maddox Jolie, 24, das Gleiche getan hatte, um den Vaternamen loszuwerden. Ihrer Schwester Shiloh Jolie, 20, wurde die Namensänderung bereits 2024 gewährt. In dem Jahr wurde die Scheidung von Pitt und Jolie rechtskräftig, sie hatten sich 2016 nach zwei Jahren Ehe und zehn Jahren Beziehung getrennt.

Rolf Vennenbernd/dpa

Dagmar Berghoff, 83, ehemalige und erste „Tagesschau“-Sprecherin, hat ihre Fanpost mit höchster Gewissenhaftigkeit behandelt. „Ich habe alle Karten und Briefe meiner Fans gelesen und ihnen dann immer ein Autogrammfoto mit dem persönlichen Zusatz ‚Herzlichst Dagmar Berghoff‘ zurückgeschickt“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Und wenn es wegen der Menge manchmal länger gedauert hat, habe ich das schriftlich bedauert.“ Sie habe das getan, weil sie selbst mal als Zwölfjährige einen „vorher zehnmal geübten Brief“ an die Sängerin Caterina Valente in die USA geschickt habe, die sie damals verehrte. „Zurück kam nach drei Monaten aber nur eine andere Karte mit der vorgedruckten Unterschrift ‚C. Valente‘. Da war ich traurig – und habe später beschlossen, solche Anliegen ernst zu nehmen und es selbst zu machen.“ Jahre später habe sie Valente getroffen und ihr davon erzählt. Die habe ihr gesagt, dass sie die Fanpost gar nicht zu sehen bekommen habe – ihr Management habe sich darum gekümmert.

Mario Anzuoni/Reuters

Joan Cusack, 63, Schauspielerin, hat ihre hollywoodfreie Zeit genossen. „Ich fühle mich so geehrt, dass ich in dieser Industrie gearbeitet habe“, sagte sie in einem Interview mit Variety. „Aber es ist auch großartig, das Leben zu leben und Kinder großzuziehen und in Chicago zu sein und ein normaler Mensch zu sein.“ Das sei „auf eine Art unbezahlbar“. Bei der Premiere von „Toy Story 5“ in Los Angeles zeigte sich Cusack zum ersten Mal seit 2015 auf dem roten Teppich.