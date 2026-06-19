Bad Bunny , 32, Latino-Sänger, leistet seinen Beitrag gegen die Rückläufigkeit des deutschen Bierkonsums. In Düsseldorf, wo Bad Bunny Konzerte gibt, tauchte er überraschend in einer Kneipe auf und trank dort mit seinen Fans Altbier. Bad Bunny habe „zwei Meter“ Bier ausgegeben, berichtete ein Besucher laut dem Stern . Außerdem soll er kostenlose Konzerttickets verteilt haben, wie die Kneipe Peter’s Treff in ihrer Instagram-Story schrieb: „Komm gerne wieder.“ Der Reggaeton-Sänger und -Rapper aus Puerto Rico tritt am Samstag und Sonntag mit seiner „Debí Tirar Más Fotos“ Welttournee in Düsseldorf auf. Sein gleichnamiges Album wurde im Februar mit dem Grammy als Album des Jahres ausgezeichnet.

Jayne Kamin-Oncea/AP Photo/Jayne Kamin-Oncea

Alex Freeman, 21, WM-Debütant, hat einen neuen Spitznamen. Freemans Schwester Diamond Spaulding kommentierte unter einem Tiktok-Video über die US-Nationalmannschaft: „Mein kleiner Bruder spielt für die USA, also feuert die Nummer 16 an.“ Innerhalb kürzester Zeit erhielt der Kommentar mehr als 10 000 Likes. Seitdem wird Alex Freemann nun in vielen Kommentaren „Diamonds kleiner Bruder“ genannt. Auch der offizielle Tiktok-Account der US-Nationalmannschaft postete ein Video über Alex Freeman mit der Caption: „Here for Diamond’s little Brother.“ Also so etwas wie: „Wir sind hier für Diamonds kleinen Bruder.“ Die Schwester äußerte sich inzwischen dem People-Magazin gegenüber: „Ich dachte mir: ‚Diamond, was hast nur getan?!‘“

Henning Kaiser

Pietro Lombardi, 34, „DSDS“-Veteran, regt sich über Gaffer auf. Zahlreiche Schaulustige hätten sich versammelt, als er am vergangenen Wochenende in Köln einen Autounfall hatte, schrieb der Sänger in seiner Instagram-Story. Einige hätten ihn ausgerechnet dort nach Selfies und Videos gefragt: „Asozialer geht’s nicht.“ Bei dem Unfall in Köln-Bayenthal stieß Lombardis Auto laut Medienberichten mit einem anderen Wagen zusammen. Eine 20-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Alle Beteiligten seien „soweit gesund“, schrieb Lombardi auf Instagram, der Vorfall habe ihn emotional mitgenommen. Wer die Schuld am Unfall trägt, ist noch unklar.

Jamie Lynn Spears, 35, Schauspielerin und kleine Schwester von Britney Spears, wurde wegen ihrer Teenieschwangerschaft hart angegangen. „Ich wurde als die größte Enttäuschung der Welt bezeichnet“, sagte sie dem People-Magazin. 2007 wurde Spears mit 16 Jahren inmitten der Dreharbeiten für die Jugendserie „Zoey 101“ mit ihrer Tochter schwanger. „Mir wurde gesagt, dass mein Leben vorbei sei.“ Spears zog deshalb zurück nach Mississippi: „Das kleine Mädchen braucht dich, du findest besser eine Lösung.“ Die Serie, in der sie die Hauptrolle spielte, wurde 2008 beendet.