Auf der Suche nach einem vermissten Säugling in Renningen bei Stuttgart haben die Ermittler die Leiche eines Babys gefunden. Laut Polizei liegt der Verdacht nahe, dass es sich um den vermissten Jungen handelt. Die Leiche sei zwischen Renningen und dem Ortsteil Malmsheim gefunden worden und werde nun identifiziert.

Der Sprecher machte keine weiteren Angaben dazu, wie der Säugling gefunden wurde. Ebenso gab es keine Auskunft zu den Umständen seines Todes. Das sei Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, sagte der Polizist.

Der drei Monate alte Junge war laut Polizei seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst worden. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes oder einen Verdacht hatte es demnach zunächst nicht gegeben. Nach Angaben der Polizei lag das Kind zuletzt in einem Kinderwagen und war unbeaufsichtigt. Sie machte keine Angaben dazu, wo der Wagen gestanden haben soll, dieser fehle aber nicht. Die Vermisstenanzeige hätten die Eltern gestellt.

Bei der Suche setzte die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein. Die rund 18 000 Einwohner zählende Stadt Renningen liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.