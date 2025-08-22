Verena Hubertz , 37, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, entwickelt ihre Familie weiter. Wenige Monate nach ihrer Ernennung zur Ministerin verkündete die SPD-Politikerin auf Instagram ihre Schwangerschaft. „In großer Vorfreude: Wir bekommen ein Baby!“, schrieb sie dazu. Bislang hielt Hubertz ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss, auch über ihren Partner sind keine näheren Details bekannt.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Die Zeitung Trierischer Volksfreund zitierte sie mit den Worten: „Wir freuen uns riesig auf alles, das vor uns liegt.“ Bis Dezember möchte sie ihr Amt weiterführen, anschließend plane sie eine Auszeit im Mutterschutz bis März 2026. Danach gehe der Vater des Kindes in Elternzeit. „Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium.“ Die erste Bundesministerin, die während ihrer Amtszeit ein Kind bekam, war im Jahr 2011 die damalige Familienministerin Kristina Schröder (CDU).

(Foto: Michael Kappeler/dpa)

Papst Leo XIV., 69, will eine Wohngemeinschaft im Vatikan gründen. Der neue Pontifex lebt derzeit noch allein im Palazzo del Sant’Uffizio – doch das soll sich bald ändern. Sobald die aktuellen Renovierungsarbeiten im traditionellen Papst-Wohnsitz, dem Apostolischen Palast, abgeschlossen sind, möchte Leo XIV. dort mit drei bis vier Ordensmännern des Augustinerbundes eine klosterähnliche Wohngemeinschaft gründen, berichtet die italienische Zeitung La Repubblica. „Die Idee ist noch nicht offiziell, soll aber im Herbst umgesetzt werden“, heißt es weiter. Ganz so ungewöhnlich, wie es klingt, ist der Plan allerdings nicht: Der Augustinerorden, dem auch der Papst lange angehörte, legt großen Wert auf gemeinschaftliches Leben.

(Foto: Christoph Soeder/dpa)

Maren Kroymann, 76, Kabarettistin, bricht eine Lanze für das Reality-Fernsehen. Die Grimme-Preisträgerin findet: „Dieses von vielen verachtete Trash-Fernsehen hat lange den Vorteil gehabt, dass Themen aufgebracht wurden, die im ‚seriösen‘ Fernsehen – bildungsbürgerlich, öffentlich-rechtlich – so nicht vorkamen.“ Besonders Privatsender wie RTL und Pro Sieben hätten dabei eine Vorreiterrolle gespielt. So habe sie im Dschungelcamp schon vor 20 Jahren die erste trans Person im deutschen Fernsehen erlebt – „die über eine Stunde lang ihren wirklich schwierigen Lebensweg erzählte“, erklärte Kroymann der Deutschen Presse-Agentur. Das habe sie damals „umgehauen“. Mittlerweile, räumt die Entertainerin ein, würden auch die Öffentlich-Rechtlichen mit einigen queeren Formaten nachziehen.

(Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision via AP/d)

Millie Bobby Brown, 21, Schauspielerin, startet ins frühe Familienleben. Nur ein Jahr nach ihrer Hochzeit mit Bon-Jovi-Sohn Jake Bongiovi, 23, ebenfalls Schauspieler, verkündete der Star aus „Stranger Things“ nun auf Instagram die Adoption ihres ersten Kindes. Die frühe Elternschaft hat Tradition in der Familie Brown: „Meine Mutter hat ihr erstes Kind mit 21 bekommen und mein Vater war 19. Das war schon mein Ding, bevor ich Jake getroffen habe“, erzählte Millie Bobby Brown im März im Podcast „SmartLess“. Bei ihrem ersten Kind, einer Tochter, soll es offenbar nicht bleiben. Denn sowohl Brown als auch Bongiovi haben bereits ihren Wunsch nach Familienvergrößerung betont. „Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eines von vier. Er ist einer von vier“, sagte Brown.

(Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa)

Samuel Koch, 37, Schauspieler und Autor, begibt sich in Social-Media-Entzug. In einem vorerst letzten Instagram-Beitrag erklärt er seinen über 71 000 Followern, weshalb er sich in Zukunft von der Plattform fernhalten möchte: Er habe eine Co-Abhängigkeit zu dem Medium entwickelt. „Bei allem, was potenziell unfrei macht, gilt es für mich zu überprüfen, ob ich die Freiheit besitze, mich davon zu verabschieden“, begründet er die Entscheidung. Bevor er sich in die selbstauferlegte digitale Abstinenz begab, bedankte sich der Schauspieler bei den „unzähligen Menschen“, die ihm auf Instagram ihr Leid geklagt hätten.