In Gießen beginnt der Prozess gegen einen vorbestraften Sexualtäter, der im vergangenen Juli die 14-jährige Ayleen ermordet und in einen See geworfen haben soll. Haben die Behörden Jan P. falsch eingeschätzt?

Von Gianna Niewel

Der Teufelsee liegt im Wetteraukreis in Hessen, in einem Naturschutzgebiet. Am Ufer wuchern Büsche und Gräser, ab und an steigen Kraniche auf. An den Teufelsee kommen Menschen, wenn sie Ruhe suchen. Im vergangenen Sommer kamen Einsatzkräfte der Kriminalpolizei mit einem Hubschrauber, weil sie Ayleen suchten, ein 14 Jahre altes Mädchen aus Südbaden. Aber alles, was sie fanden, war ihre Leiche. Die Leiche trieb auf dem Wasser.