Ein Autofahrer hat auf der französischen Insel Île d’Oléron mehrere Fußgänger und einen Radfahrer angefahren. Vier Menschen sollen in Lebensgefahr schweben. Ursprünglich teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mit, dass zwei Menschen schwer verletzt worden seien. Insgesamt sollen nach übereinstimmenden Medienberichten zehn Menschen verletzt worden seien.

Der Verdächtige sei festgenommen worden. Dem Bürgermeister Thibault Brechkoff zufolge hätte der Autofahrer die Unfälle absichtlich verursacht.

Laut der Gendarmerie hatte es gegen 8.45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d'Oléron mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben. Danach soll er Medienberichten zufolge versucht haben, das Fahrzeug am Ortsrand anzuzünden. Laut Informationen der Zeitung Le Parisien soll er bei der Tat „Allahu Akbar!“ gerufen haben. Behörden sei er bereits wegen zahlreicher Vergehen und regelmäßigem Drogen- und Alkoholkonsum bekannt gewesen.

Mehrere Verletzte würden von den Rettungskräften versorgt. „Alle Dienste sind mobilisiert, um die Situation zu bewältigen.“ In der Ortschaft Dolus werde ein Krisenstab eingerichtet. Der Innenminister wird sich zum Ort des Geschehens begeben.