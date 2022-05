Von Veronika Wulf

Wenn der Deutsche gen Süden in den Urlaub fährt, packt er Socken ein, um sie in Sandalen zu tragen, und ein Badetuch, um damit um 5 Uhr morgens eine Liege am Pool zu reservieren. Kaum verschwindet der Brenner im Rückspiegel, meckert er über das Wetter (eine Schäfchenwolke!), das schlechte nichtdeutsche Bier (kein Reinheitsgebot!) und, das größte Vergehen überhaupt: die notorischen Mittelspurfahrer auf der Autobahn (obwohl die rechte Spur frei ist!). Selbst dem noch so linksgrünen, proeuropäischen Toleranzdeutschen entfährt dann häufig: "Die Italiener können einfach nicht Auto fahren." Oder die Franzosen oder Polen oder Kroaten, oder wo er eben gerade ist. So weit das Klischee.

Bei kaum einem Thema gehen Selbst- und Fremdeinschätzung so weit auseinander wie im Straßenverkehr. Wie weit, hat nun eine Umfrage im Auftrag der französischen Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes unter 12 400 Menschen in Europa ergeben. Demnach halten 79 Prozent der Europäer die Fahrweise Anderer für eher schlecht, während stolze 97 Prozent (in Deutschland sogar 98 Prozent) ihre eigene als wachsam, ruhig oder höflich einschätzten. Europa ist also vereint in der Uneinigkeit.

Doch überraschenderweise fallen die Deutschen mal nicht als die größten Nörgler auf. Nur knapp 30 Prozent - so wenig wie in keinem anderen Land - gaben hierzulande an, die anderen Europäer würden unverantwortlich fahren, nur 15 Prozent nannten deren Fahrweise "gefährlich". Andere Länder liegen teilweise doppelt so hoch. Vielleicht liegt es an einem Geständnis, das gut die Hälfte der Deutschen in der Umfrage ablegte: Sie fahren selbst ganz gerne auf der Mittelspur, auch wenn die rechte frei ist.

