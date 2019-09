Die Zahl der Autodiebstähle ist besonders in Sachsen und Hessen deutlich zurückgegangen.

Vergangenes Jahr sind deutlich weniger Autos und Lastwagen in Deutschland gestohlen worden als noch 2017. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag veröffentlichte. Demnach verschwanden 16 613 Autos dauerhaft, ein Minus im Vergleich zum Vorjahr um knapp 13 Prozent.

Besonders deutlich fiel der Rückgang in Hessen und Sachsen aus. In Bayern verschwanden 872 Pkw im Jahr 2018 dauerhaft - ein Anstieg gegen den Trend von 2,5 Prozent. "Brennpunkt der Kfz-Kriminalität", wie es in dem Bericht heißt, blieben aber Berlin und Hamburg.

Bei Autodieben besonders beliebt sind laut BKA weiterhin die deutschen Hersteller VW, BMW, Audi und Mercedes. Mehr als 56 Prozent der zur Fahndung ausgeschriebenen Wagen, die dauerhaft verschwanden, hatten diese Marken. Der Anteil von Fahrzeugen der vier Hersteller am Gesamtzulassungsbestand liegt bei etwa 45 Prozent.

Bei den Lastwagen fiel der Rückgang noch deutlicher als bei den Pkw aus - und zwar um 22,6 Prozent auf 921 Fahrzeuge. Entgegen dem allgemeinen rückläufigen Trend wurden mehr Kleintransporter gestohlen, wie etwa Fiat Ducato, Ford Transit oder Mercedes Sprinter. Allein die Diebstähle von Mercedes Sprintern (Typ 906) nahmen 2018 im Jahresvergleich um rund 22 Prozent zu.

Eine hohe Nachfrage nach gestohlenen Fahrzeugen besteht in Südost- und Osteuropa sowie im Nahen und Mittleren Osten. "Nach wie vor wird die internationale Kfz-Verschiebung von hoch qualifizierten, spezialisierten und zumeist arbeitsteilig agierenden Tätergruppierungen dominiert", heißt es im BKA-Bericht.