Bei einem laut Polizei illegalen Autorennen in Hessen ist ein Unbeteiligter ums Leben gekommen. Einer der drei Sportwagen, die sich am Samstag auf der Autobahn 66 ein Wettrennen lieferten, sei bei Hofheim im Taunus gegen die Mittelplanke geprallt und daraufhin mit einem nicht am Rennen beteiligten Auto zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagabend mit. Beide Autos seien ausgebrannt. Die Person in dem unbeteiligten Auto sei gestorben, aber bis Sonntagnachmittag noch nicht identifiziert worden. Der mit seinem Auto gegen die Leitplanke geprallte 29 Jahre alte Fahrer sei in eine Klinik gebracht worden. Diese konnte er am Sonntag bereits wieder verlassen, er befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Ein weiterer 26-jähriger Fahrer stellte sich den Ermittlern, nach einem weiteren fahndete die Polizei. Am Sonntag meldete die Polizei eine weitere Festnahme, nannte aber keine Details. Ob es sich dabei um den noch flüchtigen Sportwagen-Fahrer handelt, war zunächst unklar.

Bei dem Unfall seien noch drei weitere unbeteiligte Wagen beschädigt worden. Ein 55 und ein 58 Jahre alter Fahrer kamen nach Auskunft eines Polizeisprechers in eine Klinik. Die Autobahn 66 war am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt mehrere Stunden voll gesperrt. Bei den beteiligten Sportwagen handele es sich um zwei Lamborghinis und einen Porsche.