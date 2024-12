Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Er sei festgenommen worden, sagte der Regierungssprecher von Sachsen-Anhalt, Matthias Schuppe, der Süddeutschen Zeitung. Es sei "wahrscheinlich ein Attentat", jedoch gebe es noch keine gesicherten Informationen.

Laut Stadtsprecher Michael Reif handelte es sich nach erstem Stand um einen „Anschlag auf den Weihnachtsmarkt“. Es gebe "zahlreiche Verletzte". Der Mitteldeutsche Rundfunk schreibt unter Berufung auf die Polizei von mindestens einem Toten. Eine Polizeisprecherin bestätigte dies der SZ nicht, verneinte es aber auch nicht.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe ist ein großes Einkaufszentrum. Der Weihnachtsmarkt sei geschlossen, teilte die Polizei mit. Auch der Straßenbahnverkehr wurde eingestellt. In der Gegend sind zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Sanitäter versorgen die Verletzten, die vor den Marktbuden auf dem Boden liegen, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Zur Versorgung der Verletzten wurden Zelte aufgebaut. Überall ist Blaulicht zu sehen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) reagierte mit Entsetzen: „Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle sich jetzt selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und sei im Auto auf dem Weg nach Magdeburg. Zu Opfern und Hintergründen des Geschehens konnte Haseloff zunächst keine Angaben machen.

Der Fall löst Erinnerungen an den Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz aus. Fast auf den Tag genau vor acht Jahren, am 19. Dezember 2016, hatte der Islamist Anis Amri dort einen Terroranschlag verübt. Amri fuhr damals mit einem gestohlenen LKW in eine Menschenmenge und tötete 13 Personen, 67 weitere Besucher wurden teils schwer verletzt. Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ reklamierte die Tat für sich. Amri konnte fliehen und wurde wenige Tage später auf der Flucht in Italien erschossen.