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NormandieAuto rast in Frankreich in Menschenmenge: ein Toter

Ein Verdächtiger sei von der Polizei festgenommen worden. (Symbolbild)
Ein Verdächtiger sei von der Polizei festgenommen worden. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Französische Medien berichten von einem Auto, das in der Stadt Caen in eine Gruppe von Menschen gefahren sei. Laut Polizei und Feuerwehr gebe es zehn Verletzte, ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

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In der französischen Stadt Caen ist ein Fahrer mit seinem Auto übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach einem Streit in eine Menschenmenge gerast. Bei dem Vorfall an einer Bushaltestelle in der Nähe des Bahnhofs am späten Mittwochabend sei mindestens eine Person zu Tode gekommen, berichteten französische Medien unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr. Zehn Menschen wurden demnach verletzt, vier davon schwer. Der Sender BFMTV wiederum berichtete unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle, dass es zwei Tote und acht Verletzte gebe.

Die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen, hieß es. Die Stadt Caen mit rund 110 000 Einwohnern liegt in der Normandie nahe der Atlantikküste.

© SZ/dpa/ost - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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