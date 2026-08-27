In der französischen Stadt Caen ist ein Fahrer mit seinem Auto übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach einem Streit in eine Menschenmenge gerast. Bei dem Vorfall an einer Bushaltestelle in der Nähe des Bahnhofs am späten Mittwochabend sei mindestens eine Person zu Tode gekommen, berichteten französische Medien unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr. Zehn Menschen wurden demnach verletzt, vier davon schwer. Der Sender BFMTV wiederum berichtete unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle, dass es zwei Tote und acht Verletzte gebe.