Nur weg aus der Gefahrenzone: Autos stehen im Stau, als sie versuchen, Batemans Bay in New South Wales Richtung Norden zu verlassen.

Die australischen Behörden haben Tausende Touristen, die im Süden von New South Wales Urlaub machen aufgefordert, die Region bis Samstag zu verlassen. Die Feuerwehrbehörde des Staates spricht für eine Zone von ca. 250 Kilometer im Süden der Region von zu erwartender "extremer Feuergefahr". Die Wettervorhersage deute darauf hin, dass die Bedingungen noch schlimmer werden dürften als an Silvester, als Dutzende Häuser den Flammen zum Opfer fielen.

"Das potentielle Zerstörungsrisiko kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden," sagte der Chef der Feuerwehrbehörde RFS Shane Fitzsimmons dem Sender Sky News am Donnerstag. "Wir versuchen, bis morgen so viele Menschen wie möglich von der Südküste wegzubringen."

Mindestens sieben Menschen starben in der vergangenen Woche bei den verheerenden Bränden in New South Wales, Hunderte verloren ihre Häuser. Tausende Menschen sind in der abgelegenen Gegend gestrandet. Fitzsimmons zufolge sind die Straßen nach Norden jedoch großenteils wieder frei, auch Tankstellen seien wieder in Betrieb, nachdem der Strom wieder funktioniere.

Hilfe für die Eingeschlossenen

Ein paar Gemeinden im Nachbarstaat Victoria sind nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten, so auch der Ort Mallacoota. Inzwischen sind dort immerhin Schiffe der australischen Marine eingetroffen, die die Eingeschlossenen mit frischem Wasser und Vorräten versorgen, bis die Gegend evakuiert werden kann.

Allein in New South Wales ist seit dem ungewöhnlich frühen Ausbruch der Buschfeuer eine Fläche von vier Millionen Hektar abgebrannt, ein Gebiet größer als Baden-Württemberg. Am schlimmsten wüten die Buschfeuer in Victoria und New South Wales, doch auch in vier weiteren Bundesstaaten Australien brennt es.