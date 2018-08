31. August 2018, 19:01 Uhr Australien Teurer Qualm

Eine 20er-Packung Zigaretten kostet in Australien jetzt umgerechnet knapp 17 Euro. Der Preis soll weiter steigen.

Australien macht das Rauchen immer teurer. Von diesem Samstag an kostet die 20er-Packung Zigaretten 27 australische Dollar - umgerechnet etwa 17 Euro. In den kommenden zwei Jahren soll die Tabaksteuer weiter erhöht werden und der Preis nochmals um jeweils 12,5 Prozent steigen. Ziel sei, so die Regierung, die Bürger vom Rauchen abzuhalten. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sei die Erhöhung der Tabaksteuer dabei ein geeignetes Mittel. Wie die Zeitschrift Economist schreibt, sind Zigaretten in Australien damit so teuer wie nirgendwo sonst auf der Welt. Zum Vergleich: In Deutschland kostet die gebräuchliche 20er-Packung derzeit durchschnittlich 6,40 Euro.