Die berühmte Skyline von Sydney ist verschleiert, nur die Umrisse des Sydney Opera House sind erkennbar. In Australien lodern derzeit mehr Waldbrände als in Indonesien und Brasilien. Satelliten haben in den vergangenen Tagen an Australiens Ostküste mehr als 5700 Brandherde entdeckt. Die meisten Wälder brennen jedoch im Großraum Sydney und anderen Teilen des Bundesstaates New South Wales.