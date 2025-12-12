Am Freitag war das Instagram-Konto von Indra Brown immer noch da. Das war einerseits logisch, denn Indra Brown aus Melbourne ist eine der besten Wintersportlerinnen Australiens. Sie hat Aussichten auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen im Februar. Dieser Tage startet sie beim Freeski-Weltcup in China. Ihre Fans waren sicher dankbar dafür, dass Indra Brown sie via Instagram-Story am Donnerstag darüber informierte, wie es in der Vorrunde gelaufen war: Platz vier, Qualifikation für das Finale am Samstag.