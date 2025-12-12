Am Freitag war das Instagram-Konto von Indra Brown immer noch da. Das war einerseits logisch, denn Indra Brown aus Melbourne ist eine der besten Wintersportlerinnen Australiens. Sie hat Aussichten auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen im Februar. Dieser Tage startet sie beim Freeski-Weltcup in China. Ihre Fans waren sicher dankbar dafür, dass Indra Brown sie via Instagram-Story am Donnerstag darüber informierte, wie es in der Vorrunde gelaufen war: Platz vier, Qualifikation für das Finale am Samstag.
Australien„Lernt doch ein Instrument oder lest mal ein Buch“
Ein onkelhaftes Video vom Premierminister, nicht gesperrte Instagram-Konten und eine Klage der Plattform Reddit: So liefen die ersten Tage des australischen Social-Media-Verbots für Unter-16-Jährige.
Von Thomas Hahn, Tokio
Weltweit wird über Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche diskutiert – Solingen hat schon eines: Alle Fünftklässler der Stadt verzichten auf Apps wie Tiktok oder Instagram und geben obendrein ihre Handys am Schultor ab. Und das soll funktionieren?
