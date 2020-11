Australien:Möpse im Anflug

Mehrere Tausend Dollar kosten derzeit Flüge für Vierbeiner zurück in die australische Heimat.

Von Jan Bielicki

Der Charterflug aus dem kanadischen Vancouver, der in dieser Woche auf Sydneys Kingsford-Smith-Flughafen erwartet wird, hat 70 besondere Fluggäste an Bord. Auf der Passagierliste stehen Namen wie Poochini oder Roxie, es sind Möpse, Jack-Russell-Terrier, andere Hunde und etliche Katzen. Sie werden weiterfliegen nach Melbourne, dort zehn Tage in Quarantäne gehen - und dann nach monatelanger, covidbedingter Trennung wieder Frauchen und Herrchen sehen.