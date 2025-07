Die deutsche Backpackerin Carolina W. irrte tagelang durch den australischen Busch, nachdem ihr Wagen liegengeblieben war. Survival-Experten staunen, aber ihr Überleben verdankt die Touristin vor allem einer unwahrscheinlichen Begegnung.

Von Thomas Hahn, Tokio

Die neueste Nachricht zum Befinden der wundersam geretteten Backpackerin Carolina W. aus Castrop-Rauxel kam am Sonntag vom höchsten Mann im Bundesstaat Western Australia. Ministerpräsident Roger Cook erklärte, dass sich die 26-Jährige nach ihrem Martyrium im Karroun-Hill-Naturreservat weiterhin im Fiona-Stanley-Krankenhaus von Perth erhole. „Ich habe gehört, dass sie guter Dinge ist“, sagte er, aber natürlich müsse sie noch die Folgen ihres unfreiwilligen Abenteuers auskurieren. Elf Nächte allein in der westaustralischen Wildnis steckt niemand so einfach weg. Von Carolina W. selbst war vorerst noch nichts zu hören. Kein Wunder.