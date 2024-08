Ein Hubschrauber stürzte in der Stadt Cairns im Norden von Australien mitten in der Nacht auf ein Hoteldach. Im bekannten „Double Tree by Hilton“ an der Promenade brach daraufhin ein Feuer aus. Rotorblätter des Hubschraubers landeten laut dem Sender ABC auf der Straße und im Pool. Der Pilot der Maschine kam bei dem Absturz ums Leben.