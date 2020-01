"Jetzt will ich nur noch, dass der Bulldozer kommt und aufräumt", sagt Tina Zadow, von deren Haus in Lobethal, Südaustralien nicht mehr viel übrig.

Wie geht es Menschen, die alles verloren haben? In der einst preußischen Siedlung Lobethal in Australien liegen 85 Häuser in Schutt und Asche. Besuch in einem Dorf, das sich nicht unterkriegen lässt.