4. Februar 2019, 21:07 Uhr Australien Auge in Auge mit Krokodilen

Regenfälle haben in Australien Überschwemmungen verursacht - mit bedrohlichen Folgen.

Die Jahrhundertflut in Townsville veranlasst die Bürger der 180 000-Einwohner-Stadt Townsville, ihre Stadt zu verlassen. (Foto: AFP)

Nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen ist der Nordosten Australiens von einer Jahrhundertflut heimgesucht worden. Sie führte nicht nur zu Überschwemmungen und Stromausfällen, sondern spülte auch Salzwasser-Krokodile in die überfluteten Orte.

Die Behörden sahen sich gezwungen, die Hochwasserschleusen eines Damms nahe der Küstenstadt Townsville zu öffnen. Annastacia Palaszczuk, die Regierungschefin des Bundesstaates Queensland, nannte das Hochwasser "ein Jahrhundertereignis", in einigen Regionen von Queensland fiel binnen weniger Tage so viel Regen wie sonst in einem Jahr. Laut Wetterdienst dürfte der Regen bis Donnerstag andauern.

Wohnhäuser in Townsville im Nordosten Australiens nach der Überschwemmung. (Foto: AFP)

Das Militär unterstützte den Großeinsatz in den Überschwemmungsgebieten, etwa 20 000 Häuser waren von den Fluten bedroht, 16 000 Menschen waren in ihren Haushalten ohne Strom.

Wegen der Salzwasser-Krokodile, die in überschwemmten Wohngebieten gesichtet wurden, rief die Polizei von Queensland die Menschen auf, sich von den Fluten fernzuhalten: "Sollte die Vorstellung, Auge in Auge einem Krokodil gegenüberzustehen, nicht abschreckend genug sein, dann erinnere dich, bevor du zum Spielen in die Fluten steigst, an die große Möglichkeit, dass du in den Exkrementen deines Nachbarn watest", erklärte die Polizeibehörde.

In den vergangenen Wochen hatten weite Teile Australiens unter extremer Hitze mit Temperaturen weit über 40 Grad gelitten. Der tropische Nordosten Australiens ist zu dieser Jahreszeit immer regnerisch. In diesem Jahr sind die Regenmassen aber besonders groß: Grund ist ein Monsun-Tiefdruckgebiet, das sich nur sehr langsam von der Stelle bewegt.