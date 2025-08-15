Kriminalfälle „Das könnte genau der Durchbruch sein, den wir brauchen“ 15. August 2025, 12:12 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Durch True-Crime-Dokus, Texte, Podcasts werden einige Verbrechen doch noch aufgeklärt. Darauf hoffen nun US-Ermittler bei einem grausamen Cold Case – der Ermordung von vier jungen Frauen in einem Joghurt-Shop.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

