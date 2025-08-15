Wer in aller Welt erschießt vier junge Frauen zwischen 13 und 17, mit jeweils aufgesetzter Pistole am Hinterkopf – und brennt danach den Tatort nieder? Und wer plant so ein Verbrechen so gut, dass es 34 Jahre danach noch immer keine rechtskräftige Verurteilung gibt?
Kriminalfälle„Das könnte genau der Durchbruch sein, den wir brauchen“
Durch True-Crime-Dokus, Texte, Podcasts werden einige Verbrechen doch noch aufgeklärt. Darauf hoffen nun US-Ermittler bei einem grausamen Cold Case – der Ermordung von vier jungen Frauen in einem Joghurt-Shop.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
Kriminalfall in den USA:Warum tötete Bryan Kohberger?
Er studierte Kriminologie – angeblich, um besser morden zu können. Nun hat Bryan Kohberger zugegeben, vier Studenten in Idaho brutal getötet zu haben. Er entgeht so der Todesstrafe. Doch über all dem schwebt die Frage nach dem Motiv.
