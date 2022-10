Von Ronen Steinke

Attila Hildmann mag heute alleine und isoliert leben, irgendwo in der Sonne der Türkei an einem geheimen Ort, wahrscheinlich in Küstennähe, wenn man den Fotos trauen darf, die er zeitweise postete. Ohne Freunde. Ohne sein Umfeld, das ihm die Treue hielt, solange er noch millionenschwerer deutscher Vegan-Gastronom mit eigener Produktreihe, eigenen Kochbuch-Bestsellern und eigenem Restaurant in Berlin war. Und solange er noch nicht solche Sätze postete wie: Deutschland sei eine "Judenrepublik", die Corona-Impfung eine "Judenspritze". Bei Telegram veröffentlichte er eine Fotomontage, die Angela Merkel in KZ-Kleidung zeigte. Dazu den Satz: "Sperrt diese Untermenschen Jüdin endlich nach Auschwitz."