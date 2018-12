3. Dezember 2018, 07:25 Uhr Mordverdacht Vermisste 17-Jährige tot aufgefunden

Ein vermisster Teenager aus Rheinland-Pfalz ist in der Nähe von Bonn tot in einer Unterkunft aufgefunden worden. In der Unterkunft leben auch Asylsuchende und Wohnungslose.

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Es besteht Mordverdacht.

Spaziergänger hatten die Kleider und die Handtasche des Mädchens neben einem See entdeckt. Daraufhin war eine groß angelegte Suchaktion an dem Gewässer gestartet worden.

Die Unterkunft liegt unweit des Sees, etwa drei Kilometer entfernt.

Ein vermisstes Mädchen ist in einer Unterkunft in der Stadt Sankt Augustin bei Bonn tot aufgefunden worden. Die Leiche der 17-Jährigen wurde am Sonntagabend entdeckt, teilte die Polizei der SZ mit. In dem städtischen Heim kommen auch Asylsuchende und Wohnungslose unter. Die Mordkommission geht dem Verdacht nach, dass die Jugendliche aus dem rheinland-pfälzischen Unkel umgebracht wurde. Die Beamten nahmen einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um einen deutschen Staatsbürger, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Die Eltern hatten die junge Frau am Freitag als vermisst gemeldet. Einem WDR-Bericht zufolge hatte sie eine Freundin besuchen wollen, kam dort aber nie an. Per Handy habe sich das Mädchen in den zwei Tagen nach seinem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet, hieß es unter Berufung auf die Polizei.

An der Suche beteiligten sich mindestens 150 Polizisten und Feuerwehrleute. Die Einsatzkräfte suchten mit zehn Tauchern in einem See, mit einem Hubschrauber der Bundespolizei und ließen eine Drohne mit Wärmebildkamera aufsteigen. Das Technische Hilfswerk leuchtete den See im Stadtteil Meindorf und dessen Ufer aus. Auch eine Hundestaffel war beteiligt.

Nach Hinweisen von Spaziergängern fanden die Einsatzkräfte die Tote am Abend im benachbarten Stadtteil Menden. Die Passanten hatten die Kleider und die Handtasche des Mädchens neben dem Sieglarer See gesehen. Die Unterkunft liegt am Rande eines bei Nacht kaum beleuchteten Gewerbegebiets neben einer Bahntrasse. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr, die mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz war, betreuten Notfallseelsorger Angehörige des Opfers.