Ein Polizist sichert Spuren am Tatort in Asperg.

Ein 18-Jähriger stirbt, ein weiterer wird schwer verletzt. Die Polizei fahndet noch in der Nacht nach den Tätern - auch per Hubschrauber. Es ist nicht der erste Vorfall mit einer Schusswaffe in der Region.

Am frühen Samstagmorgen sind nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Schüsse auf einem Parkplatz in Asperg (Baden-Württemberg) gefallen. Die Polizei sei nur wenige Minuten nach den Schüssen am Tatort gewesen. Trotzdem kommt für einen 18-Jährigen jede Hilfe zu spät, die eintreffenden Beamten können nur seinen Tod feststellen. Ein weiterer 18-Jähriger wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche Notrufe gingen kurz vor 1.00 Uhr in der Nacht ein bei der Polizei, nachdem die Schüsse durch die Nacht hallten, sagte ein Sprecher der Polizei. Details zum Hergang der Tat oder zu möglichen Verdächtigen waren am Samstagvormittag von den Behörden nicht zu erfahren.

Sonderkommission ermittelt in Asperg - Fahndung nach Verdächtigen

Die Polizei hat eine Sonderkommission gegründet, um die Tat schneller aufzuklären. Am Tatort in der Kleinstadt seien am Samstagvormittag noch jede Menge Kräfte der Kriminalpolizei gewesen, um Spuren zu sichern, sagte der Sprecher. Die Ermittler erhofften sich Hinweise auf mögliche geflüchtete Fahrzeuge aus der Bevölkerung.

In der Nacht sei umfangreich nach Verdächtigen gefahndet worden, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer knappen Mitteilung am Samstagmorgen. Dabei sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.

Nach Angaben des Bürgermeisters steht die Bevölkerung der Stadt unter Schock. "Das ist eine neue Dimension von Gewalt, die ich mir nicht hätte vorstellen können", sagte Christian Eiberger (parteilos). Es sei unvorstellbar, dass im eigentlich sicheren Asperg eine solche Tat geschehe.

Der Tatort, ein Schotterparkplatz, befinde sich mitten im Ort und sei nicht als typischer Treffpunkt für junge Leute bekannt gewesen, sagte Eiberger. Er sei in der Nacht von der Feuerwehr alarmiert worden und habe sich in den frühen Morgenstunden ein Bild von der Lage gemacht. Er hoffe nun auf einen schnellen Fahndungserfolg der Polizei. Es sei wichtig, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder hergestellt werde.

Mehrere Vorfälle mit Schusswaffen in der Region

Asperg liegt rund 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. In den vergangenen Wochen hatte es rund um die Landeshauptstadt immer wieder Vorfälle mit Schüssen auf Menschen gegeben. Am Donnerstag wurde bekannt, dass zwei junge Männer nach Schüssen auf einen Gastwirt in Plochingen (Landkreis Esslingen) festgenommen wurden.

Erst am 25. Februar war ebenfalls in Plochingen ein anderer Gastwirt angeschossen worden. Der Mann war wohl aber eher ein Zufallsopfer. Ende Februar war zudem aus einem fahrenden Auto heraus auf eine 21-Jährige in Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) geschossen worden. Sie wurde am Bein verletzt.

Mitte März schossen dann Unbekannte in Stuttgart einen 32-Jährigen an. Ebenfalls im vergangenen Monat wurde ein Mann in Hattenhofen (Landkreis Göppingen) angeschossen.