Ashley Graham, 38, Model, hält Abnehmspritzen für einen vorübergehenden Trend. GLP-1-Präparate seien eine „Modeerscheinung“, sagte sie dem Magazin Marie Claire . Es werde immer Frauen geben, die als Plus-Size gelten. „Dieses Medikament wird nicht eine ganze Gruppe von Frauen auslöschen.“ Auch habe sich in der Modebranche doch einiges für Frauen mit Übergröße getan. Insgesamt sieht aber sieht sie gerade schwierige Zeiten für die Körperakzeptanz-Bewegung: „Es gab eine Bewegung hin zu Körperakzeptanz, Positivität und der Idee, dass jeder so sein darf, wie er möchte. Und jetzt geht es wieder in die völlig entgegengesetzte Richtung, was sich wie ein Schlag ins Gesicht für die Frauen anfühlt, die das Gefühl hatten, eine Stimme zu haben.“

Thomas Banneyer

Anna-Maria Zimmermann, 37, Schlagersängerin, hat die Auszeichnung für den besten Vater vergeben. Im vergangenen Jahr haben sie und ihr Ehemann Christian Tegeler, 45, sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. Das Ex-Paar verstehe sich aber nach einigen Disputen gut, sagte Zimmermann jetzt der Bild-Zeitung. „Wir haben ein supergutes Verhältnis und matchen mehr denn je.“ Als Elternpaar unternehmen sie auch gemeinsame Ausflüge mit ihren beiden Söhnen, 5 und 8. Ihren Ex-Mann lobt die Sängerin mit den Worten: „Er ist der beste Vater, den ich mir vorstellen kann.“ Auch wenn sie es als Liebespaar nicht geschafft hätten, seien sie großartig in ihrer Rolle als Eltern.

Jan Woitas

Vicky Leandros, 73, nicht nur Schlagersängerin, sondern Schlagerlegende, macht eine Zeitreise zurück in die Pubertät. Am 12. Mai tritt sie vor dem ersten ESC-Halbfinale in Wien auf – wie schon einmal vor 59 Jahren. „Ich freue mich sehr, nach Wien zurückzukehren, wo mit meiner ersten Teilnahme am Grand Prix Eurovision de la Chanson mit ‚L’amour est bleu‘ alles begann“, sagte sie der Bild-Zeitung. Bei ihrer ersten ESC-Teilnahme für Luxemburg 1967 hatte Leandros den vierten Platz belegt, 1972 gelang ihr dann in Edinburgh der Sieg. „Ich war ein Teenager, als ich das erste Mal beim Grand Prix antrat. ‚L’amour est bleu‘ hat mir großes Glück gebracht und viele Türen geöffnet. Es war der Beginn meiner internationalen Karriere“, sagte Leandros.

Rolf Vennenbernd/dpa

Evgeny Vinokurov, 35, Profi-Tänzer in der TV-Show „Let's Dance“, lebt jetzt in einem Full House. Der Tänzer ist zum dritten Mal Vater geworden. „Willkommen auf der Welt, kleine Maus“, schrieb er am Sonntag an das Kind gerichtet neben ein Foto von sich und seiner Frau Nina Bezzubova-Vinokurov auf Instagram. „Unser drittes Kind und unsere zweite Tochter ist heute gesund auf die Welt gekommen.“ Der Mutter und dem Baby gehe es gut – „und wir sind einfach nur unfassbar glücklich und dankbar“. Als nun fünfköpfige Familie beginne für sie eine neue Etappe, schrieb Vinokurov weiter. „Mit noch mehr Liebe, noch mehr Chaos … und definitiv noch weniger Schlaf“, ergänzte er mit einem Lach-Emoji. An seine Frau gerichtet schrieb er: „Schatz, danke dir für dieses Geschenk. Ich liebe dich über alles.“