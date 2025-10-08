Als Sebastian T. den Gerichtssaal betritt, sitzt der Mann, der über sein Leben in Freiheit entscheidet, schon da. Adrian M., 25 Jahre alt, ausgewaschene blaue Hose, ausgewaschenes blaues Hemd, Fußfesseln. Sebastian T., 23 Jahre alt, weißes Kurzarmhemd, graue Weste, keine Fußfesseln, läuft hinter Adrian M. vorbei, er hängt seine helle Jacke über seinen Stuhl auf der Anklagebank. Kurz guckt Adrian M. zu ihm. Sebastian T. guckt nicht zurück.
Prozess„Bitte bei der Wahrheit bleiben“
Lesezeit: 5 Min.
Bei der Neuauflage des Prozesses gegen Sebastian T. tritt jener Zeuge auf, dessen Aussage dem Angeklagten schon einmal zum Verhängnis wurde. Er bleibt dabei: T. habe ihm erzählt, er habe Hanna Wörndl getötet. Aber kann man diesem Zeugen trauen?
Von Benedikt Warmbrunn, Laufen
Der Fall Hanna Wörndl:Was von den Beweisen übrig bleibt
Sebastian T. wurde verurteilt für einen Mord, bei dem nicht mal sicher ist, ob es ein Mord war. Dann kam er frei. Jetzt wird er wieder angeklagt, im Oktober 2022 Hanna Wörndl in Aschau getötet zu haben. Über die Last der Ungewissheit.
Lesen Sie mehr zum Thema