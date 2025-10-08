Zum Hauptinhalt springen

Prozess„Bitte bei der Wahrheit bleiben“

Lesezeit: 5 Min.

Der Angeklagte (links) sitzt mit Rechtsanwältin Regina Rick und Anwalt Yves Georg im Sitzungssaal des Amtsgerichts Laufen.
Der Angeklagte (links) sitzt mit Rechtsanwältin Regina Rick und Anwalt Yves Georg im Sitzungssaal des Amtsgerichts Laufen. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Bei der Neuauflage des Prozesses gegen Sebastian T. tritt jener Zeuge auf, dessen Aussage dem Angeklagten schon einmal zum Verhängnis wurde. Er bleibt dabei: T. habe ihm erzählt, er habe Hanna Wörndl getötet. Aber kann man diesem Zeugen trauen?

Von Benedikt Warmbrunn, Laufen

Als Sebastian T. den Gerichtssaal betritt, sitzt der Mann, der über sein Leben in Freiheit entscheidet, schon da. Adrian M., 25 Jahre alt, ausgewaschene blaue Hose, ausgewaschenes blaues Hemd, Fußfesseln. Sebastian T., 23 Jahre alt, weißes Kurzarmhemd, graue Weste, keine Fußfesseln, läuft hinter Adrian M. vorbei, er hängt seine helle Jacke über seinen Stuhl auf der Anklagebank. Kurz guckt Adrian M. zu ihm. Sebastian T. guckt nicht zurück.

Sebastian T. wurde verurteilt für einen Mord, bei dem nicht mal sicher ist, ob es ein Mord war. Dann kam er frei. Jetzt wird er wieder angeklagt, im Oktober 2022 Hanna Wörndl in Aschau getötet zu haben. Über die Last der Ungewissheit.

