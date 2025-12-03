Der Arzt des verstorbenen „ Friends “-Star Matthew Perry wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das berichteten die Los Angeles Times und der Sender CBS unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung im kalifornischen Santa Monica. Richterin Sherilyn Peace Garnett habe ihn zusätzlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 5600 Dollar (4800 Euro) verurteilt, berichtete die Los Angeles Times.

Der Mediziner hatte zuvor eingeräumt, den Schauspieler mit dem Narkosemittel Ketamin versorgt zu haben, sich reumütig gezeigt und schuldig bekannt. Im Gegenzug für sein Schuldeingeständnis wurden weitere Anklagepunkte fallen gelassen.

Der Schauspieler war am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in den Pacific Palisades bei Los Angeles gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass er so viel Ketamin im Körper hatte, wie gewöhnlich bei Operationen zur Betäubung verwendet wird. Später kam heraus: Perry, der davor gegen seine Alkoholsucht angekämpft hatte und mehrmals rückfällig geworden war, war nach Angaben der Ermittler „hochgradig abhängig“ von Ketamin. Er bekam das Narkosemittel legal gegen Stresszustände und Depressionen. Der Tod wurde als Unfall eingeordnet.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Arzt vorgeworfen, dem Schauspieler in den Tagen vor seinem Tod mehrfach Ketamin besorgt zu haben. In mehreren Fällen habe er ihm das Mittel auch persönlich injiziert, unter anderem im Haus des Schauspielers und auf dem Rücksitz von dessen Auto auf einem öffentlichen Parkplatz. Er habe dafür mehrere tausend US-Dollar erhalten. Das Ketamin, das schließlich Perrys Tod verursachte, hatte der Schauspieler aus Sicht der Staatsanwälte aber nicht von ihm persönlich erhalten.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten nach Perrys Tod schwere Vorwürfe gegen fünf Festgenommene vorgebracht. Drei von ihnen bekannten sich im vergangenen Jahr vor Gericht schuldig, darunter ein weiterer Arzt, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers. Die Urteile stehen noch aus.