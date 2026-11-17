Arnold Schwarzenegger , 79, Terminator a. D., feiert mit seiner Ex-Frau Weihnachten . „Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht – wir kommen zusammen“, sagte er dem People -Magazin . „Die Kinder lieben das. Also machen wir das so und führen diese Tradition fort.“ Über die Weihnachtsfeierlichkeiten mit Maria Shriver sagte er: „Wir gehen zu Maria rüber und feiern dann mit ihr, und sie hat einen riesigen Weihnachtsbaum.“ Der Schauspieler und die Journalistin Maria Shriver hatten 1986 geheiratet und 2011 ihre Trennung bekannt gegeben. Aus ihrer Ehe gingen vier gemeinsame Kinder hervor, die inzwischen erwachsen sind. Hintergrund der Trennung des Paars war eine Affäre Schwarzeneggers mit der langjährigen Haushälterin der Familie, aus der ein Sohn hervorging, den er seiner Frau jahrelang verschwiegen hatte.

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Carolin Kebekus, 46, Comedian und Autorin, wünscht sich mehr nicht mehr ganz junge Frauen an der Macht. Sie vertrete schon länger die Ansicht, dass ältere Frauen geborene Führungspersönlichkeiten seien. „Ich glaube, dass man das evolutionsbiologisch begründen kann“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Man muss ja doch sagen, dass wir Frauen körperlich die Arschkarte gezogen haben. Bis zur Pubertät ist es noch in Ordnung, aber dann kommt: Bluten, Schwanger-Sein, Menopause. Was will die Natur damit erreichen? Warum schickt sie uns am Ende noch durch die Wechseljahre, und warum werden wir dann auch noch so viel älter als Männer?“ Die Antwort könne nur lauten, dass die Natur ältere Frauen für Führungsaufgaben gleichsam vorselektiert habe. „Nachdem wir all das durchgestanden haben, kann uns absolut nichts mehr erschüttern, ruhen wir in uns selbst, sind wir weise geworden.“ Kebekus hält es für überfällig, dass mit Ilse Aigner demnächst voraussichtlich erstmals eine Bundespräsidentin an die Spitze des Staates rückt. „Schön, dass das jetzt endlich geregelt ist.“

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Jamie Dornan, 44, Schauspieler, war ein jugendlicher Kleinkrimineller. Die Frage des Moderators, ob er jemals in seiner Jugend etwas mitgenommen habe, ohne zu zahlen, bejahte er in der Talkshow „Watch What Happens Live with Andy Cohen“. Dornan sagte: „Ich habe es geliebt, in Läden zu klauen.“ Er ergänzte, dass er stets „nur bei den großen Ketten geklaut“ habe. „Niemals in den kleinen, unabhängigen Läden.“ Jamie Dornan erlangte weltweite Bekanntheit durch seine Hauptrolle in der „Fifty Shades of Grey“-Reihe (ab 2015). Seine Rolle im Schwarz-Weiß-Drama „Belfast“ (2021) brachte ihm eine Golden-Globe-Nominierung ein.

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John Travolta, 72, Schauspieler, erfüllt eine elterliche Doppelfunktion. Travoltas Ehefrau und die Mutter seiner Kinder, Kelly Preston, war 2020 an Krebs gestorben. Mit dem US-Sender NBC sprach er über die Herausforderungen als alleinerziehender Vater. „Man ist sowohl Mutter als auch Vater, wenn ein Elternteil geht. Das habe ich sehr stark gespürt“, sagt er. „Ehrlich gesagt waren es sechs interessante Jahre, in denen ich mich um meinen Sohn gekümmert habe, der erst neun war, als das passierte, und um Ella, die damals noch jünger war“, sagt er weiter. Man müsse sich zusammenreißen und es einfach machen. „Und es geht in die richtige Richtung.“ Sohn und Tochter würden „von Jahr zu Jahr glücklicher“ und erholten sich vom Tod der Mutter. Travolta und die Schauspielerin Preston waren fast 30 Jahre miteinander verheiratet und bekamen zwei gemeinsame Söhne und eine Tochter. Ein Sohn starb 2009 während eines Familienurlaubs auf den Bahamas dem Autopsiebericht zufolge an einem Krampfanfall.

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Leo XIV., 71, Papst, wird abgeworfen. Bei einem Auftritt in Lima, Peru, wurde er während seines letztens Stopps auf seiner Lateinamerika-Reise von einem Rosenkranz im Gesicht getroffen. Der Papst nahm es mit Humor. „Jemand wollte mir einen Rosenkranz schenken und hat das vielleicht etwas zu enthusiastisch getan“, sagte er lächelnd zu Journalisten bei seinem Rückflug nach Rom. Er sehe aber auch diesen Enthusiasmus als Gottesgeschenk. Mit Blick auf die Rosenkranz werfenden Gläubigen kommentierte er weiter: „Das sind Dinge, die man im Herzen trägt – und manchmal wohl auch im Auge!“ Anders als sonst üblich hatte der Papst auf seiner Fahrt im offenen Papamobil zur Messe in Lima das fromme Wurfobjekt nicht auffangen und segnen können, weil er es zu spät bemerkte.