Arnold Schwarzenegger, 75, Schauspieler und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, hat mal wieder die Welt gerettet. Auf seinem Twitteraccount veröffentlichte er ein Video, das ihn in Lederjacke, Boots und mit Sonnenbrille beim Füllen eines Schlaglochs in einer Straße zeigt. Sein Kommentar dazu: Die Nachbarschaft habe sich seit Wochen über das gigantische Loch geärgert, das Autos und Fahrräder behindere. Er sage immer, man solle sich nicht beklagen, sondern etwas tun. "Here you go." Das Problem: Laut des US-Fernsehsenders NBC teilte die Stadtverwaltung Los Angeles mit, es habe sich gar nicht um ein Schlagloch gehandelt, sondern um einen Graben, den ein Gasversorger für Wartungsarbeiten benötigte.

Detailansicht öffnen (Foto: Christophe Gateau/dpa)

Desirée Nosbusch, 58, fände es gesünder, wenn es soziale Netzwerke gar nicht gäbe. "Gerade für junge Menschen wäre mir das lieber. Weil ich glaube, dass man eine große Lebenserfahrung mitbringen muss, um all die anonymen Äußerungen richtig zu bewerten und zu nutzen", sagte Nosbusch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Denn man muss wissen, da draußen gibt es viele Menschen, die einfach Ungutes von sich geben. Und die urteilen, ohne zu wissen, was das auslösen kann." Für Jugendliche, die noch in einer Selbstfindungsphase seien, habe das manchmal traumatische Folgen.

Detailansicht öffnen (Foto: Cortesía/dpa)

Mark Wahlberg, 51, US-Schauspieler, geht mit der Zeit. Im Gespräch mit dem Magazin People erklärte er, sein Fitnesstraining seinem Alter anzupassen. Er beginne zu begreifen, dass er 51 Jahre alt ist und "nicht versuchen muss, jeden zu übertreffen". Stattdessen verfolge er nun einen Ansatz, den man ihm nach eigenen Worten schon vor 20 Jahren empfohlen hat: "Ich trainiere gezielt Muskelgruppen." Dabei nutze er nicht besonders viel Gewicht, sondern verweile länger in der Anspannung. Diese Art des Trainings beschreibt er als "intelligent".