14. Mai 2019, 10:11 Uhr Armbrust-Fall Zwei Opfer offenbar durch Schuss ins Herz getötet

In dieser Pension in Passau wurden die drei Toten gefunden.

Zwei der drei Toten im Passauer Armbrust-Fall sind durch Schüsse in Herz getötet worden.

Beim dritten Todesopfer war laut vorläufigem Obduktionsergebnis ein Schuss in den Hals tödlich, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

Die Ermittlungsbehörden gehen mittlerweile von einem erweiterten Suizid aus.

Wie die Todesfälle in Passau und dem niedersächsischen Wittingen zusammenhängen, ist noch unklar.

Im Fall der drei in einer Passauer Pension mit Armbrustpfeilen getöteten Menschen liegt ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor. Demnach wurden ein Mann und eine Frau, die gemeinsam in einem Bett lagen, jeweils durch einen Schuss ins Herz getötet, heißt es von der Staatsanwaltschaft in Passau. Die dritte Person, die in dem Zimmer tot auf dem Boden lag, sei infolge eines Pfeil-Schusses in den Hals gestorben.

In den Körpern der beiden Leichen im Bett hätten weitere Pfeile gesteckt, die den Erkenntnissen nach jedoch erst nach den tödlichen Schüssen ins Herz abgeschossen worden seien. Bei keiner der drei Leichen gebe es Kampf- oder Abwehrspuren. Zudem seien in dem Pensionszimmer zwei Testamente gefunden worden, die von den beiden im Bett liegenden Personen stammten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Obduktionsergebnis weise auf einen erweiterten Suizid hin, teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Es hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass zwischen den Beteiligten eine Auseinandersetzung stattgefunden habe. Auch gehen die Ermittler davon aus, dass keine vierte Person an der Tötung der drei Opfer beteiligt gewesen ist.

Fünf Tote in Passau und Wittingen

Die drei Leichen waren am Samstag in einer Pension im niederbayerischen Passau von einer Mitarbeiterin des Betriebs gefunden worden. Bei den Toten handelte es sich um zwei Frauen, 33 und 30 Jahre alt, sowie einen 53 Jahre alten Mann. Am Montag dann wurden in Wittingen bei Gifhorn in Niedersachsen zwei weitere Leichen entdeckt. Die dortige Wohnung gehörte einer der in Passau gefundenen toten Frauen.

Wie genau die beiden Fälle zusammenhängen, steht noch nicht fest. Die Ermittler stellten in Passau drei Armbrüste sicher. Bei den zwei in Wittingen im Landkreis Gifhorn leblos entdeckten Frauen wurden laut Polizei keine Armbrüste oder Pfeile gefunden. Eine der beiden Frauen soll die Lebenspartnerin der in Passau gestorbenen 30-Jährigen gewesen sein.

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.