Virtual Reality im Gerichtssaal : Im Auge des Betrachters

Wo stand das Auto des Täters? Von wo aus hat er geschossen? Im Prozess um den Polizistenmord von Kusel hat sich erstmals in Deutschland ein Richter eine 3-D-Brille aufgesetzt, um sich am Tatort umzuschauen. Die neue Technik hält Einzug in die Gerichtssäle. Doch es gibt auch Kritik.