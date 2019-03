14. März 2019, 22:56 Uhr ARD-"Tagesschau" Sorge um Sprecher Jan Hofer

Der "Tagesschau"-Nachrichtensprecher hat am Donnerstag krankheitsbedingt nicht zu Ende moderieren können. Hofer wirkte geschwächt. Später meldete er sich über Twitter und besänftigte.

Nachrichtensprecher Jan Hofer hat die ARD-"Tagesschau" am Donnerstag krankheitsbedingt nicht zu Ende moderieren können. Hofer wirkte geschwächt und musste sich am Tisch festhalten. Die Sendung endete ohne Verabschiedung. In den Online-Netzwerken äußerten sich Nutzer besorgt. Später meldete sich Hofer über Twitter. Er bedankte sich für die Genesungswünsche. "Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffälligkeiten", schrieb er. "Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss."