Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) will sich nicht in den Fall des unheilbar kranken Archie aus Großbritannien einmischen. Der Präsident des EGMR habe entschieden, die beantragte einstweilige Anordnung nicht zu erlassen, teilte der Gerichtshof am mit.

Trotz Niederlagen in allen Instanzen der britischen Justiz wollen die Eltern des zwölfjährigen Jungen die Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahmen nicht akzeptieren. Wenige Stunden vor der für Mittwoch geplanten Abschaltung der Geräte hatten die Anwälte der Familie einen Antrag beim EGMR in Straßburg eingereicht.

Der zwölfjährige Junge hat sich bei einem häuslichen Unfall im April schwere Hirnverletzungen zugezogen - womöglich bei einer Internet-Mutprobe. Er liegt seither im Koma. Die Geräte, die den Jungen in einem Londoner Krankenhaus am Leben halten, sollten eigentlich am Mittwoch abgeschaltet werden.

Im Kampf um das Leben ihres Sohnes sind Archies Eltern in allen gerichtlichen Instanzen gescheitert. Der Supreme Court - das oberste britische Gericht - lehnte am Dienstag einen Antrag ab, mit dem die Eltern die Fortführung der lebenserhaltenden Maßnahmen erwirken wollten. Der Gerichtshof verwies unter anderem auf die Schlussfolgerung eines britischen Gerichts, dass die Weiterbeatmung nach "zwingendsten Anzeichen" nicht im Interesse des Jungen sei.

Archie erinnert an ähnliche Fälle

Der Menschenrechtsgerichtshof kann gemäß Artikel 39 seiner Verfahrensordnung jedem Vertragsstaat gegenüber Eilmaßnahmen anordnen, wenn die unmittelbare Gefahr eines nicht wiedergutzumachenden Schadens droht. Eine spätere Entscheidung darüber, ob der Fall zulässig oder begründet ist, ist damit nicht vorweggenommen. Die Vertragsparteien, zu denen Großbritannien als Mitglied des Europarats gehört, sind nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention verpflichtet, vorläufige Maßnahmen zu befolgen. Gegen die Ablehnung von Anträgen nach Artikel 39 ist kein Widerspruch möglich.

Der Fall des Jungen erinnert an ähnliche Auseinandersetzungen um unheilbar kranke Kinder in Großbritannien. Der finanziell stark unter Druck stehende britische Gesundheitsdienst neigt dazu, lebenserhaltende Maßnahmen sehr viel früher zu entziehen, als das in Deutschland der Fall wäre. Zudem werden die Wünsche von Eltern und Angehörigen dabei nicht im selben Maße berücksichtigt. Was im besten Sinne des Patienten ist, entscheiden oft Richter auf Empfehlung von Medizinern.

Archies Mutter sagte BBC zufolge, die Entscheidung des Gerichts sei "eine weitere herzzerbrechende Entwicklung" in der Geschichte ihres Sohnes. Die Familie will jedoch nicht aufgaben. Man habe Angebote aus Italien und Japan bekommen, Archie weiter am Leben zu erhalten. "Wenn dieses Land ihn nicht behandeln kann oder man es hier nicht will, was soll dann daran schädlich sein, ihn in ein anderes Land zu lassen?", sagte sie über Archie.