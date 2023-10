Gutachten zum Unglück in Berlin

Überall Scherben und Splitter: das zerstörte Aquarium Aquadom in der Hotellobby in Berlin.

Vor zehn Monaten zerbarst in Berlin am Alexanderplatz das weltgrößte freistehende Aquarium. War ein Materialfehler schuld an dem Unfall? Das Gutachten bleibt unbefriedigend.