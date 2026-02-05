Zum Hauptinhalt springen

SpitzengastronomieEines der besten Restaurants Deutschlands und der Welt schließt

Lesezeit: 2 Min.

25 Jahre lang war Sven Elverfeld Küchenchef des „Aqua“ in Wolfsburg.
25 Jahre lang war Sven Elverfeld Küchenchef des „Aqua“ in Wolfsburg. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Das „Aqua“ in Wolfsburg hält seit 2009 ununterbrochen drei Michelin-Sterne, doch nun endet eine Ära: Küchenchef Sven Elverfeld hört auf, aus persönlichen Gründen.

Von Titus Arnu

Makrele mit Aji Amarillo und Salatessenz, Gänseleber mit schwarzen Walnüssen und Kaffee, Saibling mit Rauchmandeln, pochiertes Eigelb mit Aal, Kürbis und Buddhas Hand, Taube mit Kokos und Kumquat – die aktuelle Speisekarte des Restaurants „Aqua“ in Wolfsburg klingt ebenso verheißend wie rätselhaft. Aji was? Salatessenz? Und was ist mit Buddhas Hand passiert? Wer es herausfinden und -schmecken will, kann noch schnell versuchen, einen Tisch in dem Drei-Sterne-Lokal zu buchen, denn lange hat es nicht mehr geöffnet. Am 20. März werden dort zum letzten Mal Signature-Gerichte wie „karamellisierte Kalamata-Olive“, geometrisch in Rechtecken angeordneter Tafelspitz oder „Ruinart Champagner-Creme-Sorbet“ serviert.

