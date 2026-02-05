Makrele mit Aji Amarillo und Salatessenz, Gänseleber mit schwarzen Walnüssen und Kaffee, Saibling mit Rauchmandeln, pochiertes Eigelb mit Aal, Kürbis und Buddhas Hand, Taube mit Kokos und Kumquat – die aktuelle Speisekarte des Restaurants „Aqua“ in Wolfsburg klingt ebenso verheißend wie rätselhaft. Aji was? Salatessenz? Und was ist mit Buddhas Hand passiert? Wer es herausfinden und -schmecken will, kann noch schnell versuchen, einen Tisch in dem Drei-Sterne-Lokal zu buchen, denn lange hat es nicht mehr geöffnet. Am 20. März werden dort zum letzten Mal Signature-Gerichte wie „karamellisierte Kalamata-Olive“, geometrisch in Rechtecken angeordneter Tafelspitz oder „Ruinart Champagner-Creme-Sorbet“ serviert.